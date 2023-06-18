İSTANBUL- TİM Irak Ticaret Heyeti’ndeki iş insanları, Türkiye ve Irak firmaları arasındaki ikili iş görüşmelerinin yanı sıra Irak Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’in düzenlediği resepsiyona katıldı. Türkiye-Irak ikili ilişkileri ve ticaret hacmi üzerine fikir alışverişinde bulunan Ticaret Heyeti, ihracatçı firmaların yaşadığı sorun ve talepleri dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu.

“Irak’a mercimek ihracatımız bu yıl miktar olarak 2 katına çıktı”

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke arasında yer alan Irak’ta bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkisiyle, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatında yüzde 4’e yakın bir gerileme olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Geçen yıl Irak'a ihracatımızda, sadece buğday unu ve bisküvi-pastanın ülkemize toplam getirisi 1 milyar doları aşmıştı. Bu iki ürün grubunda 5 aylık getiri şimdiden 400 milyon dolara ulaştı. İlk 5 ayda mercimek ihracatımızın miktar bazında iki katına çıkarak ayda 27 bin tona yaklaştığı bu ülkeden, son dönemde şeker ve şeker mamullerinin yanı sıra, yerli üretimin artırıldığı bitkisel yağ ve margarin gibi bazı kalemlerde siparişler bir miktar azaldı.”

HABER: METE YILMAZ