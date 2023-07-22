BURSA- Zeytindalı Meydanı’nda, Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin ve ‘’Aile Arasında’’ filminin gösterimi sonrası Timur Acar, Başak Koç moderatörlüğündeki söyleşide yüzlerce Gemlikliyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesi Acar’a teşekkür plaketini ve Gemlik’in simgesi zeytin fidesini takdim eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ‘’ Bizler bu coğrafyanın kan, ter gözyaşıyla harmanlanmış evlatlarıyız. Tek dileğimiz birlik olmak, beraberce saygı ve sevgiyle yaşamak. Yaptığımız her etkinlik, her faaliyet bu hayale hizmet etmekte. Doğru yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili Timur Acar'a bizi bu gecede yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim.’’ dedi.

Keyifli sohbette şarkı da söyleyen Timur Acar Cannes Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’’nü alan Merve Dizdar ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Acar, ‘’Arkadaşımız Merve Dizdar’ı Cannes’da görmek, o ödülü alması bile çok acayip duygular yaşatıyor hepimize. Kıvanç duyuyoruz. Sevinmeyi de bilmek lazım. Çok değerli bir insan Merve, çok da seviyorum. Nuri Bilge Ceylan da çok önemli yönetmenlerimizden biri. O değerleri orada görmek, başarıyor olmak güzel. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Mesleğimizi besleyici değerlerimiz var. Hepimizin dedeleri bu vatan için savaşmış. Buradan çok güzel yolculuklar ve hikayeler çıkıyor. Böyle başarılarla taçlanması da gurur veriyor.’’ dedi.

Dijitalleşmeyle birlikte sinema filmlerinin sinema salonlarında gösteriminin azalmasıyla ilgili de düşüncelerini ifade eden oyuncu ‘’Maalesef sinema salonları halktan koparıldı ve AVM’lerin içine yerleştirildi. Bunun için çok da bir şey yapmadık ve AVM’lerin yapılmasını izledik. Üstüne pandemi oldu. Çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum bunun. Yeni başlangıçlar yapan arkadaşlarımız var, bazı filmlerle geri döneceğine inanıyorum. Sinema halktan koparılan sanat dalı olmamalı. Dijitalleşme ne kadar olursa olsun beyaz perde bambaşka. Geri dönüş olacaktır. Güzel olan bu. İnsanların sinemaya yeniden geri döneceğini düşünüyorum. Herkes dijital platformlarla kilitlendi kaldı ama bunun biteceğini düşünüyorum. Biz yine sinemalarda baş başa kalacağız.’’ dedi.

‘’Her insanın kendine dair dertleri, hayata bakışı ve kriterleri var. Benim derdim mutlu şekilde yaşamak.’’ diyen Timur Acar, fenomen olan “”Çakallarla Dans” filmindeki repliğinin hatırlatılması üzerine ‘’Hastasıyız dedenin bu kadar yayılacağını ben de bilmiyordum. Yolda görünce, gecenin yarısı arkamdan ‘’Hastasıyız dede!’’ diye bağırıyorlar. Çekim esnasında çıktı, ondan sonra başka yerlere gitti. İnsanlar açısından öyle anılmak benim için hoş bir şey.’’ dedi.

İlk gün programı,’’Barabar’’ın verdiği coşkulu konserle sona erdi. Konserde, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Erkan Can ‘‘’Barabar’’ ekibine zeytin fideleri takdim etti. Sertaslan ve Can, grupla “Magosa Limanı”nı da söyleyip dinleyicileri mest etti. Grubun şarkılarına, meydanı dolduran binlerce Gemlikli hep bir ağızdan eşlik etti.

İkinci gün ayrıca, Umurbey Meydanı’nda ‘’Bir Yudum Sevgi’’ filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimlerine Gemlikliler yoğun katılım gösterdi.

Birbirinden özel konukların katılımıyla 23 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde; Türk Sineması’ndan seçkin film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL