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Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024-TUS 1. dönem ile Tıp 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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