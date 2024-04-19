Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanı tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YDUS/2 İç Hastalıkları alanı tercih işlemleri başladı.

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Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 26 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2023-YDUS/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Bu kapsamda ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA