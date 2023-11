Haber: Damla Oya Erman

Ağır su lekeleri ve bazı yazıların kısmen silindiği menü, Titanik'in 15 Nisan 1912'de erken saatlerde battığı zaman muhtemelen bir süre Kuzey Atlantik'e düştü. İngiliz müzayede evi Henry Aldridge and Son Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, kurtarılan menü, Titanik'in Belfast ve Queenstown'dan ayrıldıktan sonraki ilk akşam yemeğine ait detayları içeriyor ve geminin birinci sınıf yolcularının yaşadığı lüksü gözler önüne seriyor.

Menüde, 11 Nisan gecesi sunulan akşam yemeği seçenekleri arasında istiridye, beyaz turp kreması ve püre havuç ile servis edilen sığır bonfilesi gibi öğeler bulunuyordu. Tatlılar arasında ise bir tür tart olan "apricot Bordaloue" ve "Victoria pudding" yer alıyordu.

Müzayede evinin, Titanik koleksiyonlarına sahip müzelerle görüştükten ve önde gelen hatıra koleksiyoncularıyla konuştuktan sonra belirlediğine göre, o belirli gece için birinci sınıf menüsünden başka hiçbir örnek bulunmamaktadır.

Müzayede kapsamındaki diğer eşyalar, Titanik'teki 2,223 yolcu ve mürettebatın hayatlarına kısa bir bakış sunuyor. Sadece 706 kişinin hayatta kaldığı bu trajedide hayatta kalanlardan birinin bir can salında sıcak kalmak için kullandığı bir tartan battaniye, müzayede evi tarafından "gördüğümüz en nadir üç boyutlu nesnelerden biri" olarak nitelendirildi ve 117,000 dolara satıldı.

Daha önce battaniğin sahibi olan Frederick Toppin, Titanik'i sahibi olan şirketin New York'taki Asistan Genel Müdürü olarak, kurtulan yolcuları karşılamak üzere bir New York rıhtımında edindiğini ifade etmişti.

Ancak Titanik'teki 2,223 kişiden 1,517'si hayatta kalamadı. Rus göçmeni olan Sinai Kantor'a ait bir cep saati, suya giriş yaptığı ve daha sonra öldüğü anı işaret ediyor. Bu saat, cumartesi günkü müzayedenin en pahalı satılan öğesi olarak 119,000 dolara alıcı buldu.

Satışa sunulan diğer eşyalar arasında, postal memurlarının kaderini vurgulayan bir yüzük kaydı bulunuyordu. Geminin üst güvertelerine posta çuvallarını çekmeye çalışan bu memurların hepsi öldü.