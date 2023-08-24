BİTLİS AA- Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu millet bahçesinde düzenlenen etkinliklere katılan tiyatro oyuncuları, kostümleri ve savaş aletleriyle Selçuklu ruhunu yansıtmaya çalıştı.

Han Otağı'nın önünde tiyatro oyunu sahneleyerek izleyenlere hem duygulu hem de eğlenceli anlar yaşatan oyuncular, kıyafetleriyle de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tiyatro oyununu izleyen vatandaşlar, daha sonra kostümlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Emrah Girgin, 5 yıldır Ahlat ve Malazgirt'teki etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Selçuklu ruhunu vatandaşlara yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Girgin, "Burada küçük bir gösterimiz var. Hem şehri tanıtmaya hem de Selçuklu'yu insanlara aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Tiyatromuz da 5. yılımıza girdik. Burada kendimizi en iyi şekilde ifade etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kostümlerin Selçuklu dönemine ait olduğunu belirten Girgin, "Kostümlerle Selçuklu ruhunu anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz. Kostümlerimizin hepsi iyi şekilde dizayn edilmiş. Elimizden gelindiğince bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Tiyatro oyuncusu olarak bu yıl ilk kez buraya geldim. Her yıl başka arkadaşlarımız geliyor. Güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Halkımız da bundan çok memnun ve çok seviyorlar. Selçuklu'yu burada güzel anlatabiliyorsak, tanıtabiliyorsak ne mutlu bize. İnsanlar çok keyif alıyor." diye konuştu.