İstanbul

Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulundu.

T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini dile getiren Karakaş, Togg'un yurt dışına açılacağı zamana ilişkin bilgiler paylaştı.

Karakaş, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz." dedi.

"Yurt dışı stratejimiz pazar dinamiklerine uygun şekilde güncelleniyor"

Gürcan Karakaş, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."

"İlk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket yok"

TOGG CEO'su Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını söyledi.

İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını dile getiren Karakaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Buradan iki önemli soruya cevap aldık; birincisi 'Türkiye böyle bir değişime hazır mı?' idi, hazır olduğunu gördük. KullanıcılarT10X'i bilerek, isteyerek alıyor. Siparişlerin yüzde 80'den fazlası en donanımlı versiyon için geldi. Ve biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmemiz lazım. Hep beraber onun için de gece gündüz çalışıyoruz."

"Başarımız yeni modellerle devam edecek"

Gürcan Karakaş, bu başarının yeni modellerle süreceğini, devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı.

Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini anımsatan Karakaş, "Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.