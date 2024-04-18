Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde, saat 02.35'de ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

İlk sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte, ikinci sarsıntının ise 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.

Vali Hatipoğlu, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Allah bir daha yaşatmasın. Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile mobil ikram acı gelecek. Tedbir amaçlı Tokat Belediyesi itfaiye aracımız da burada." dedi.

Hatipoğlu'nun ziyaretine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Bu arada belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde anonslar yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi

Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 şiddetinde depremlerin olduğunu söyledi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.