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Öte yandan, olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılmıştı.

Pistte yanan yolcu uçağı nda bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği duyurulmuştu.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar yer almıştı.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistinde Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.

Söz konusu sahil güvenlik uçağının depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, polis yetkilileri, çarpışmanın ardından sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'inin yaralı şekilde kaçmayı başardığı, 5'inin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

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