Ankara

Dairenin kararına göre, Yalova'da yaşayan mağdur kişi, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyle buluştu. Kendisinde bir toz olduğunu, parayı bu toza batırdıklarında paranın daha yüksek değerdeki ister dolar isterse avroya dönüştüğünü söyleyen sanığa inanan mağdur, deneme amaçlı üzerindeki 50 avrosunu verdi.

"Paran 500 avroya dönüştü" diyerek mağdura parasını geri veren sanık, böylece güvenini kazandığı mağdurdan daha fazla para istedi.

İkinci buluşma için belirlenen eve 10 bin avrosuyla giden mağdurun bu parası da sözde toza yatırıldı.

Sanık, "12 saat beklemen gerekiyor, zaman dolmadan yerinden çıkarma." diyerek evden ayrıldı.

Bir süre sonra toza batırılarak kanepenin altına konulan paralarını almak isteyen mağdur, 20 adet sahte 500 avro ve 108 adet sahte 100 dolarla karşılaştı.

Yargıtay yerel mahkemenin verdiği cezayı onadı

Kandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine sahte paraları veren kişi hakkında kamu davası açıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "parada sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatının yerel mahkemenin bu kararına itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu aktarıldı.

AA