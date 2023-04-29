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Yağış dolayısıyla zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

Gümüşhane'de de sağanak sonrası yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kayabaşı Yaylası ve Zigana Dağı'nın bazı kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Akçaabat ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası ve Trabzon-Gümüşhane arasında yer alan Zigana Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hava sıcaklığının düşmesiyle kar a dönüştü.

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