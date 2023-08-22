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Sabah saatlerinde kente gelen yeni transfer Taxiarchis Fountas da antrenmanda yer aldı.

Geçen hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde iki kaburga kemiği kırılan Mahmoud Trezeguet ile sakatlıkları devam eden Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez antrenmanda yer almadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale gol çalışması yapıldı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, PFDK'ye sevk edildi

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