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52. dakikada konuk ekip öne geçti. Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu ceza alanı içindeki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi: 0-1

45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor , Papara Park’ta karşılaştı.

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