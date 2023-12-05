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Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor 'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

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