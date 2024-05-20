Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 21 lig karşılaşmasında görev alabildi.

Çok fazla maçta görev alamamasına karşın takımının en golcü oyuncusu olan Onuachu, ligde bin 530 dakika sahada kalıp, 15 gol kaydetti.

Cornelius'u yakaladı

Onuachu, RAMS Başakşehir'e attığı golle Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u yakaladı.

Medipol Başakşehir filelerini havalandırarak skor sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

2020-2021 sezonunda Bakasetas ligde 13 gol kaydetmiş, Caleb Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-2022 sezonunda Cornelius 15, Anthony Nwakame 13, Djaniy Semedo 10 gol, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla skor üreten oyuncular olmuşlardı.

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında ise Alexander Sörloth'u yakaladı. Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0,71 ortalama elde etti.

28 puanlık katkı

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 28 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

Kupada gol güvencesi

Onuachu, 28 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında takımının en önemli skor gücü olacak.

Kupada 3 maçta 161 dakika forma giyerek 1 gol atan Nijeryalı oyuncu, ligde üçüncülük hedefini gerçekleştiren bordo-mavili takımın, Ziraat Türkiye Kupası finali hedefi öncesinde de kilit isimlerden biri haline geldi.

Onuachu, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı sahasında 3-0 yenen bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetmişti. Nijeryalı oyuncu, siyah-beyazlı takım ile ikinci yarıdaki karşılaşmada Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyememişti.