Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşir, "Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.