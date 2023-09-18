Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakasetas, maçın son anlarında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile girdiği mücadeleye değinerek, hakemin kırmızı kart vermesi gerektiğini savundu.

Yunan futbolcu geçen sezon hak etmediği bir kırmızı kart gördüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sadece sarı kart ile geçiştirilmesi çok hoş olmadı. Benim takım arkadaşlarım açısından utanç verici bir durumdu. Futbol zevk alınması gereken bir oyundur. Elbette benim de yüzlerce kez yaptığım gibi savaşabilirsiniz ama bunu karşınızdakine zarar vermeden yapmalısınız. Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkarıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş'ı domine ettik. İstediğimiz şansları direkt gole çevirebildik ve takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik."

8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol yollarına uzak kaldığını aktaran Bakasetas, "10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol yaratamıyorum ve bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Galatasaray maçı kötü oynadığım bir maçtı ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum ama bu pozisyonda oynuyorsam, bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim çok bir şey yok." diye konuştu.

Bakasetas, hakemlere saygı duyduğunu, performansları konusunda eleştiride bulunamayacağını sözlerine ekledi.

AA