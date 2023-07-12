Spor Toto Süper Lig ekiplerimiz 2023-2024 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Avrupa kupalarına 2. ön eleme turlarından başlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanademirspor’un sezonun ilk maçlarını oynamasına sadece 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı.

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekiplerimiz aynı zamanda iç transfer de de hareketli günler geçiriyor. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile hazırlanan Fenerbahçe de ayrılan oyuncular ve kazanılan bonservis bedelleri dikkat çekti. Mergim Berisha’yı Ausburg’a 4 milyon Euro karşılığında gönderen Fenerbahçe genç yetenek Arda Güler’i ise 20 milyon Euro + bonuslarla (30 milyon Euro) dünya devi Real Madrid’e gönderdi. Buna karşılık kadrosuna Ryan Kent, Alexander Djiku ve golcü Edin Dzeko ile güçlendirdi. Rusya da hazırlık dönemini geçiren Fenerbahçe katıldığı özel bir turnuvada Zenit ile 0-0 berabere kalırken penaltılarla mağlup oldu.

Son şampiyon Galatasaray da ise öncelik forvet transferi. Gomis ile yolları ayıran Mustafa Mohamed’i 5 milyon 750 bin Euro ya Fransız ekibi Nantes a gönderen sarı kırmızılılar geçen sezonu kiralık geçiren İcardi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonunu kullanan ve kadrosuna bir sol bek, bir orta saha takviyeleri içinde yoğun çaba gösteren Cimbom da hedef şampiyonlar ligi elemelerine transferleri yetiştirmek. Şu ana kadar iki hazırlık maçı oynayan Galatasaray Hull City e 4-3 mağlup olurken, Macaristan ekibi Kisvarda’yı 2-0 ile mağlup etti.

Geçen sezon isteneni veremeyen Trabzonspor, Southampton’dan Orsic transferini açıklarken, şampiyonluğun diğer adaylarından Beşiktaş ise transferde Somaspor’dan genç isim Emre Can Bulut’u kadrosuna dahil etti. Bir diğer Avrupa da ki temsilcimiz Adanademirspor ise kiralık oyuncusu Onyekuru’nun bonservisini 3,5 milyon Euro karşılığı Olympiakos’dan aldı. Hatayspor ise tecrübeli Sırp stoper Nikola Maksimovic’i transfer ederken ligin yeni ekiplerinden Pendikspor da geçen sezon Beşiktaş da oynayan Brezilyalı stoper Wellington ve Galatasaray da sözleşmesi biten sol bek Emre Taşdemir ile Ankaragücü ise golcü Rijad Bajic ile anlaşarak kadrolarını güçlendirdi.