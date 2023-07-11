Hatay’da Dostluk Kenti açıldı!

Shangri-La Group, Hatay’daki depremzedeler için kurulan Dostluk Kenti’nin açılışını gerçekleştirdi.

Shangri-La Grubu’nun Hatay’daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirdiği toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.

Shangri-La Grubu, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliğinde Hatay’da kurulan 300 konutluk Dostluk Kenti bugün, aralarında Shangri-La Group Bölge CEO’su Kong Leong Chan, Shangri-La Group Bağımsız Direktörü Shulamite Khoo, Shangri-La Group İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan George Tan, Shangri-La Bosphorus, İstanbul ortaklarından Merve Tanrıverdi, Shangri-La Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü TJ Joulak, Çin Ankara Büyük Elçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren ve AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya ve AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun’un olduğu bir organizasyonla açıldı.

'TIME IS A CHILD’ ADLI KARMA SERGİSİ’NE LEROS ADASI EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Galerist ve Perasma, ‘Time is a Child’ isimli karma sergiye 9 - 23 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Leros Adası’nda ev sahipliği yapmaktan gurur duyar.

Adını, Antik Yunan filozof Herakleitos’a ait olduğu düşünülen “Zaman, sahilde beş taş oynayan bir çocuktur” sözünden alan sergi, zaman ve ona bağlı sonsuz ihtimaller etrafında bir araya gelen sanatçıların eserlerinden oluşuyor.

Sergi mekanında bir araya gelen Alice Guittard, Ayça Telgeren, Burcu Yağcıoğlu, Elif Uras, Evgenia Vereli, Kostis Velonis, Lara Ögel, Malvina Panagiotidi, Maria Joannou, Martin Creed, Merve İşeri, Nazım Ünal Yılmaz, Nil Yalter, Nuri Kuzucan, Rashid al Khalifa, Savvas Laz, Serkan Özkaya, Silva Bingaz, Stefania Strouza, William Kentridge, Yeşim Akdeniz ve Yusuf Sevinçli’nin eserleri, koyu çevreleyen çam ve okaliptüs ağaçlarının gölgelerine doğru taşıyorlar.

İstanbul Kent Üniversitesi mezunlarını verdi!

2023 yılı mezunlarını veren İstanbul Kent Üniversitesi, bu yıl muhteşem mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı.

İlklerin yaşandığı mezuniyet töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Mezuniyet töreni programında yaklaşık 1500'e yakın üniversiteli mezun olurken, mezunlarını iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen,

İstanbul Kent Üniversitesi'nin bu yıl mezuniyet töreni ise ilklere sahne oldu.

Mezuniyet sunuculuğunu ünlü televizyon programcısı, sunucu Aynur Ayaz' ın gerçekleştirdiği tören birbirinden farklı ve renkli sahnelere büründü.

Açılış konuşmaları İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve ENEV (Engelsiz Eğitim Vakfı )

Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz'ın konuşmaları ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necmettin Atsü' nün konuşmaları ile devam etti.

Görenler tanıyamıyor” O artık genç ve yakışıklı oyuncu !

7 yaşındayken kameralar karşısına geçen ve 'Elimi Bırakma' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yiğit Kağan Yazıcı büyüdü.

Genç yaşında olmasına rağmen "Unutma Beni, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma, Rise Of Empires Ottoman, Kusursuz Kiracı gibi birçok dizi yapımında yer alan ve en son dijital dizi projelerinden Sarmaşık Zamanında yer aldı. 16 yaşına giren genç oyuncu Yiğit Kağan Yazıcı "Kendi Düşen Ağlamaz" , isimli TRT1'in yeni dizisinin oyuncu ekibine dahil oldu.

“CAZ" KAMPI SANAT KÖYÜ'NDE GERÇEKLEŞECEK!

Bu yıl altıncısı düzenlenecek Caz Kampı 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Agora Sanat Köyü’nde!

2017-2019 yıllarında üç yıl boyunca Bodrum’da gerçekleşen Caz Kampı, 2020 yılında pandemi dolayısıyla online olarak yapılmıştı. 2021’de yine pandemi yüzünden iptal edilmek zorunda kalınan Caz Kampı, bu sene de geçen sene olduğu gibi Ezine Çanakkale’de, Agora Sanat Köyü’nde gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz müziğinin Türkiye’deki önemli isimlerini caz çalmak/söylemek isteyenlerle buluşturacak olan Caz Kampı’nda Ece Göksu vokal, İmer Demirer trompet, Tamer Temel saksafon, Bulut Gülen trombon, Eylül Biçer gitar, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas, Berke Özgümüş ve Cem Aksel ise davul dersleri veriyor olacaklar. Kontenjana göre piyano bölümü de açılabilecek.

Geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören Caz Kampı bu yıl beş gün sürecek. Her akşam jam session yapılan kampta, katılan öğrenciler beş gün boyunca bireysel enstrüman/vokal derslerinin yanı sıra ensemble, caz teori, doğaçlama ve caz tarihi derslerinden de faydalanabilecek. Caz Kampı 2 Eylül’de tüm katılımcıların sahne alacağı bir konser ile Agora Sanat Atölyesi Sahnesi’nde sonlanacak.

C TAKIMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Yapımcı Vahdet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üçüncü filminin hazırlıklarının başladığını duyurdu. Kısa aralıklarla çektiği filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Vahdet Erdoğan, bu kez filmin genel hikayesini de yazdı. 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun otuz yıl sonra yaşadıklarının anlatıldığı komedi filminin senaryosunu Barış Başar yazdı.

Nasipse Olur ve Sil Baştan Kaynanam filmlerinin ardından yeni bir komedi filmine hazırlanan Vahdet Erdoğan’ın sahibi olduğu Greenart’ın ofisinde filmin cast çalışmaları devam ediyor. Genel hikayesini Vahdet Erdoğan’ın senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. 90’lı yıllarda lisede başlayan arkadaşlıklarını 30 yıl boyunca sürdüren bir kadın, beş erkek ana karakterin olduğu filmde oyuncuların büyük çoğunluğu belli oldu. Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta, Nasipse Olur’u Sinop’ta çeken ekip, üçüncü filmlerine İstanbul Beykoz’da başlayarak yine bir Anadolu kasabasında devam edecek.