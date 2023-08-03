Haber: Mert Osman Erman

23 yaşındaki er 18 Temmuz'da rehberli bir turdayken Güney Kore'den sınırı geçerek kaçtı.

UN Command, Pyongyang'ın cevabı hakkında şu anda daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

"O'nu eve getirme çabalarını engellemek istemediğini" belirtti.

Ancak, cevap, Pyongyang'ın müzakerelere başlamaya hazır olabileceğini gösteriyor.

Sınırda (DMZ) görev yapan UN Command, Kuzey Kore Ordusu ile Doğu Güvenlik Bölgesi'ndeki doğrudan telefon hattını kullanarak Er King'in durumu hakkında bilgi talep etmişti.

Kuzey Koreliler daha önce talebi kabul etmişti, ancak bu, ABD askerinin gözaltında olduğunu ilk kez doğruladıkları zamandır.

Kuzey Kore, Er King'in gözaltına alındığını resmi olarak kabul etmedi.

Sınırı geçmeden önce Er King, Güney Kore'de saldırı suçlamaları nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 Temmuz'da serbest bırakıldı.

Disiplin cezalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye geri dönmesi gerekiyordu, ancak havaalanından izin almayı başardı ve DMZ turuna katıldı.

Ocak 2021'den beri orduya hizmet veren bir keşif uzmanıydı ve rotasyonunun bir parçası olarak Güney Kore'deydi.