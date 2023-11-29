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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Slask Erkek Basketbol Takımı, Türk taraftarları Polonya'ya davet ediyor

Slask Erkek Basketbol Takımı, Türk taraftarları Polonya'ya davet ediyor

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