İstanbul

Trendyol 1. Lig'de, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor'un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.

34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig'e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig'e düşecek.

Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta son bulacak. 12 Ocak 2024'te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024'te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek.

Türkiye'de 31 Mart 2024'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024'de gerçekleşecek.

İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı"

İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı" sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Şanlıurfaspor - Altay

DyorEx Boluspor - Adanaspor

Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor

Kocaelispor - Manisa FK

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor FK - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Bitexen Giresunspor - Bodrumspor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz"

Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol ile tarihi bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından kulüplerimiz mücadele edecek. İnşallah çok daha çekişmeli, heyecanlı, keyifli bir sezon yaşayacağız. 1. Lig geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne oldu. Takımlar son haftaya üst lige çıkmak için yarıştı ve düşmemek içi son haftaya kadar mücadele etti. 11 Ağustos'ta 61. sezona 'merhaba' diyeceğiz. Hedefimiz, maçların dolu tribünler önünde centilmence oynanması, daha geniş kitlelerce izlenmesi, büyük heyecana sahne olması. Bu sebeple marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz."

Mehmet Büyükekşi, "1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbolun coşkusunun ülkenin her noktasına yayılması demek. Taraftarlık ne kadar güçlü olursa ligimiz de güçlü olur demek." ifadelerini kullanarak, ilk defa bir inovasyon yarışması düzenlediklerini, binlerce başvuru aldıklarını, Anadolu kulüplerinin maçlarına daha fazla seyirci çekmeyi amaçladıklarını ve bu projelerin her birini ayrı ayrı değerlendireceklerini kaydetti.

"Daha çok yatırım arzu ediyoruz"

İsim sponsorluğu anlaşmasının kulüpleri bir miktar rahatlatacağı bilgisini veren Büyükekşi, "Daha çok yatırım arzu ediyoruz. Tüm kulüplerimizin, yönetiminden teknik adamına, taraftarına kadar el ele, omuz omuza vermesi gerekiyor. En önemli görev de taraftarlarımıza düşüyor. Tüm taraftarlara seslenmek istiyorum; taraftar olmadan futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusuyla oynamak her takımı daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

TFF olarak adil, şeffaf, eşit bir yönetim anlayışıyla çalıştıkları ve Türk futbolunda güven inşa etme uğraşısı verdiklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Futbolumuzu sağlam temellerle yükselmesini istiyoruz. Genç yeteneklerimizden dünya çapında oyuncular çıkarmak istiyoruz. Futbolumuzu daha ileri taşımak için ailemizin ve tüm üyelerimizin katkısı olması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefi ulaşmak için herkesin sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyorum. Fikstür çekimi hayırlı olsun. Futbolun tüm güzelliklerinin yaşanacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İlk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta:

Gençlerbirliği-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Altay

Dyorex Boluspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

Kocaelispor-Manisa FK

Tuzlaspor-Çorum FK

Erzurumspor FK -Bandırmaspor

Göztepe-Sakaryaspor

Bitexen Giresunspor-Bodrumspor

2. hafta:

Adanaspor-Şanlıurfaspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Ümraniyespor-Göztepe

Bodrumspor-Erzurumspor FK

Çorum FK-Bitexen Giresunspor

Bandırmaspor-Dyorex Boluspor

Eyüpspor-Kocaelispor

Altay-Tuzlaspor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

3. hafta:

Gençlerbirliği-Bodrumspor

Sakaryaspor-Ümraniyespor

Dyorex Boluspor-Şanlıurfaspor

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor

Kocaelispor-Altay

Tuzlaspor-Eyüpspor

Erzurumspor FK-Manisa FK

Göztepe-Çorum FK

Bitexen Giresunspor-Bandırmaspor

4. hafta:

Adanaspor-Kocaelispor

Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK

Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Bodrumspor-Ümraniyespor

Çorum FK-Gençlerbirliği

Bandırmaspor-Sakaryaspor

Eyüpspor-Bitexen Giresunspor

Altay-Göztepe

Manisa FK-Tuzlaspor

5. hafta:

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Sakaryaspor-Bodrumspor

Ümraniyespor-Çorum FK

Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor

Kocaelispor-Dyorex Boluspor

Tuzlaspor-Adanaspor

Erzurumspor FK-Altay

Göztepe-Bandırmaspor

Bitexen Giresunspor-Manisa FK

6. hafta:

Adanaspor-Erzurumspor FK

Şanlıurfaspor-Kocaelispor

Dyorex Boluspor-Tuzlaspor

Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor

Çorum FK-Sakaryaspor

Bandırmaspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Ümraniyespor

Altay-Bodrumspor

Manisa FK-Göztepe

7. hafta:

Gençlerbirliği-Manisa FK

Sakaryaspor-Eyüpspor

Ümraniyespor-Bandırmaspor

Bodrumspor-Çorum FK

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü

Tuzlaspor-Şanlıurfaspor

Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor

Göztepe-Adanaspor

Bitexen Giresunspor-Altay

8. hafta:

Adanaspor-Bitexen Giresunspor

Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği

Dyorex Boluspor-Göztepe

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Bandırmaspor-Çorum FK

Eyüpspor-Bodrumspor

Altay-Ümraniyespor

Manisa FK-Sakaryaspor

9. hafta:

Gençlerbirliği-Altay

Sakaryaspor-Adanaspor

Ümraniyespor-Manisa FK

Bodrumspor-Bandırmaspor

Çorum FK-Eyüpspor

Tuzlaspor-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü

Göztepe-Şanlıurfaspor

Bitexen Giresunspor-Dyorex Boluspor

10. hafta:

Adanaspor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor

Dyorex Boluspor-Bodrumspor

Ankara Keçiörengücü-Göztepe

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Tuzlaspor-Erzurumspor FK

Eyüpspor-Bandırmaspor

Altay-Sakaryaspor

Manisa FK-Çorum FK

11. hafta:

Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Manisa FK

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor-Altay

Eyüpspor-Adanaspor

Göztepe-Kocaelispor

Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK

12. hafta

Adanaspor-Gençlerbirliği

Şanlıurfaspor-Ümraniyespor

Dyorex Boluspor-Sakaryaspor

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor

Kocaelispor-Çorum FK

Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor

Erzurumspor FK-Göztepe

Altay-Eyüpspor

Manisa FK-Bandırmaspor

13. hafta:

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor-Erzurumspor FK

Ümraniyespor-Dyorex Boluspor

Bodrumspor-Adanaspor

Çorum FK-Altay

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

Eyüpspor-Manisa FK

Göztepe-Tuzlaspor

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor

14. hafta:

Adanaspor-Çorum FK

Şanlıurfaspor-Bodrumspor

Dyorex Boluspor-Eyüpspor

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

Kocaelispor-Ümraniyespor

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği

Göztepe-Bitexen Giresunspor

Manisa FK-Altay

15. hafta:

Gençlerbirliği-Göztepe

Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Bodrumspor-Tuzlaspor

Çorum FK-Erzurumspor FK

Bandırmaspor-Kocaelispor

Eyüpspor-Şanlıurfaspor

Altay-Dyorex Boluspor

Manisa FK-Adanaspor

16. hafta:

Adanaspor-Altay

Şanlıurfaspor-Çorum FK

Dyorex Boluspor-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor

Kocaelispor-Bodrumspor

Tuzlaspor-Sakaryaspor

Erzumspor FK-Ümraniyespor

Göztepe-Eyüpspor

Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği

17. hafta:

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Sakaryaspor-Kocaelispor

Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor

Bodrumspor-Göztepe

Çorum FK-Dyorex Boluspor

Bandırmaspor-Adanaspor

Eyüpspor-Erzurumspor FK

Altay-Ankara Keçiörengücü

Manisa FK-Şanlıurfaspor

AA