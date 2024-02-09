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TFF Başkanı Büyükekşi: Güzel bir kura çektik, hedefimiz bu grubu birinci bitirebilmek

TFF Başkanı Büyükekşi: Güzel bir kura çektik, hedefimiz bu grubu birinci bitirebilmek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

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