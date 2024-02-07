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13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

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