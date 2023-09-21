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"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki beşinci maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak

"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki beşinci maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.

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