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Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayarak play-off'a giren Iğdır temsilcisi ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor ve GMG Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.

Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon FK , play-off'ta sırasıyla Ankaraspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve ACNTURK Sigorta Vanspor FK'yi eleyerek finale geldi.

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

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