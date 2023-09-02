İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol yaz tatilinin bitmesiyle yeni öğretim yılına başlayacak öğrencilerin okul alışverişlerinde sunduğu peşin fiyatına taksit imkanları, özel fırsatlar ve kampanyalar ile kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

İlkokuldan üniversiteye kadar her sınıf için farklı ürünler sunan Trendyol, kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, kitaplardan son model elektronik ürünlere kadar yüzlerce marka ve ürün çeşitliliğini avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor.

Peşin fiyatına taksit imkanları, yıldızlı fiyatlar, çok al az öde kampanyaları yanı sıra sürpriz kuponlar ve flaş ürün indirimleri ile kullanıcılarına kampanyalarını sunan Trendyol, kurumsal fatura seçeneği, müşteri yorumları ve değerlendirmeleri ile de internetten alışverişi kolaylaştırarak kullanıcılarının okul alışverişlerine yardımcı oluyor.

Son zamanlarda filmin etkisiyle beraber popülerliğiyle sıkça adından bahsettiren Barbie, okul alışverişlerinde de kız çocuklarının gözdesi olarak görünüyor.

Barbie baskılı kıyafetler ve oyuncaklar en çok tercih edilenler arasında yer alırken Barbie’ye Frozen baskılı elbise ve etekler eşlik ediyor. Erkek çocuklar ise Spiderman, Superman baskılı kostüm ve t-shirt, şortları tercih ediyor.

Çocukların beğenisini kazanan çizgi film karakterli kalem kutularından suluklu, çift kapaklı, Winx Club, Frozen, Power Players, Kral Şakir, Barbie ve Lol Bebek kabartmalı beslenme çantalarına, masal ve öykü kitabı, eğitici kitaplar, planlayıcılar, ajanda, renkli kalemler ve defterlerden İngilizce eğitim setlerine, tişört, sweatshirt, eşofman takımlarından bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı ve kulaklık gibi teknolojik ürünlerle yüzlerce marka ve ürün çeşitliliği avantajlı fiyatlarla okul alışverişi yapacak kullanıcıları bekliyor.