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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'de haftanın programı şu şekilde:

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleye Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

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