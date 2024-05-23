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Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'de son hafta programı şu şekilde:

Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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