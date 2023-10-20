İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
22 Ekim Pazar:
14.00 Karacabey Belediyespor-Esenler Erokspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
14.30 Vefa Group Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)
15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor (Tarsus İlçe)
15.00 Ankaraspor-1461 Trabzon FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Bursaspor-Adıyaman FK (Sütaş Timsah Park)
15.30 Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Nazilli İlçe)
15.30 Altınordu-Tuna Tarım Kırklarelispor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kırşehir Futbol (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Kırmızı Grup
22 Ekim Pazar:
13.30 İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)
15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor (Dağılgan)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor (Düzce Şehir)
15.30 Denizlispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Denizli Atatürk)
15.30 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.30 Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor (Diyarbakır)
19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Kepezspor-Talasgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Aliağa Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Aliağa Atatürk)
22 Ekim Pazar:
14.30 Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu (Mardin 21 Kasım)
14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor (Başpınar)
15.30 Edirnespor-Karabük İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
2. Grup
Yarın:
15.30 Turgutluspor-Efeler 09 Spor (Turgutlu 7 Eylül)
19.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)
22 Ekim Pazar:
14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Eynesil İlçe)
14.30 Pazarspor-Bulvarspor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)
15.30 Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi (Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman)
3. Grup
Yarın:
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Kuşadasıspor-Osmaniyespor FK (Kuşadası Özer Türk)
22 Ekim Pazar:
14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.30 ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)
15.30 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol (Darıca İlçe)
4. Grup
Yarın:
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Sultanbeyli Gölet)
18.00 Orduspor 1967-Balıkesirspor (Yeni Ordu)
19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Osmanlı)
22 Ekim Pazar:
14.30 23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)
14.30 Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor (Muş Şehir)
14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Kurtalan İlçe)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)
Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Yarın:
12.00 Galatasaray-Ataşehir Belediyespor (Florya Metin Oktay)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor (Vefa)
13.00 Beşiktaş-Trabzonspor (İBB Halit Kıvanç)
13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy)
14.00 Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi)
14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mehmet Hayri Özkeçeci)
15.00 Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Fatih Mimar Sinan)Kaynak: AA