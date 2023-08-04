İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinlik, son 5 yılda uluslararası sinema endüstrisinde referans gösterilen platformlardan biri haline geldi.

Uluslararası sinema endüstrisinde referans gösterilen platformlardan olan TRT 12 Punto, son 5 yılda çeşitli kategorilerde ödüller dağıttı.

Bugüne kadar 18 "TRT Ortak Yapım Ödülü", 18 "TRT Ön Alım Ödülü", 16 "TRT Proje Geliştirme Ödülü", 11 "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ve 48 "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" olmak üzere 111 ödül verildi.

Ödül alan filmler prömiyerlerini dünyanın sayılı film festivallerinde geçekleştiriyor

Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerinin ve genç yeteneklerinin ürettiği nitelikli projelerin yer aldığı TRT 12 Punto'da, Türk film projelerine de 52 ödül verildi.

"Bir Tutam Karanfil", "Turna Misali", "Hara" ve "Tereddüt Çizgisi" gibi ödül almış ve çekimi tamamlanmış olan projeler, prömiyerlerini Türkiye ve dünyanın sayılı film festivallerinde geçekleştiriyor.

"TRT Ortak Yapım Ödülü" ve "TRT Ön Alım Ödülü" kazanan projelerin bir kısmının çekimleri gerçekleştirilmeye devam ederken, kurgu ve post prodüksiyon aşamalarını tamamlayan projeler ise festival yolculuklarına başlayacak.

Ayrıca 2020'de TRT 12 Punto finalisti olarak seçilen projelerin bazıları, Türkiye'nin en önemli yönetmenleri arasında gösterilen Zeki Demirkubuz, Tayfun Pirselimoğlu ve Reha Erdem gibi isimlerin filmlerinden oluşuyor. Bu önemli yönetmenlerin finaldeki projeleri jüri sunumlarından sonra "TRT Ortak Yapım Ödülü" alarak ayrıldı.

TRT 12 Punto, Türk filmlerinin yanı sıra uluslararası filmleri de destekliyor

Platformda 2020'den bu yana Türk bir yapımcının düşük paylı ortak yapımcı olduğu uluslararası filmlere de destek veriliyor.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanan 11 filmin tamamı prömiyerlerini A sınıfı festival olarak görülen dünyanın sayılı film festivallerinde yapıyor.

Bugüne kadar "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan filmlerden Ukrayna-Türkiye ortak yapımı "Klondike", İspanya-Türkiye-Fransa ortak yapımı "Kutsal Ruh", Azerbaycan-Türkiye-Meksika ortak yapımı "Balıklara Hutbe" ve Polonya-Türkiye-Fransa ortak yapımı "The Green Border" dünya prömiyerlerini dünyanın en önemli festivallerinde yapmaya ve katıldıkları festivallerden çeşitli ödüller kazanarak başarılarına devam ediyor.

5 yılda 2 bin uzun ve kısa metraj film projesi başvuru yaptı

TRT 12 Punto'ya 2019'dan bu yana her yıl 100'ün üzerinde senaryo ve geliştirme aşamasındaki uzun metrajlı film projesi başvuruyor.

Her yıl farklı isimlerin yer aldığı Türk sinemasından bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristlerden oluşan 5 kişilik ön jüri 12 finalist projeyi seçiyor. Aynı zamanda 2020 yılından bu yana toplam 48 kısa film projesine de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" verildi.

Ödül kazanan projelerden olan "Rutubet" dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde, "Birlikte Yalnız" ise dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali’'nde gerçekleştirmişti.

Dünya sinemasının önemli isimleri her yıl TRT 12 Punto'da jüri koltuğuna oturuyor

TRT 12 Punto, her yıl dünya sinemasının en önemli yönetmen, yapımcı ve endüstri profesyonellerini de bir araya getiriyor.

Oscar Akademi Başkanı John Bailey, Doha Film Enstitüsü CEO'su Fatma Al Remaihi, Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali Cinefondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Berlin Film Festivali Coprpoduction Market'in Direktörü Martina Bleis, Oscar adayı yönetmen Jasmila Zbanic, Altın Palmiye ödüllü yapımcı Philippe Bober, film fonu Eurimages'ın Direktörü Susan Newman-Baudais, Venedik Film Festivali'nin programcısı Paolo Bertolin, Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic, Oscar ödüllü yapımcı Ewa Puszczynska ve Saraybosna Film Festivali Kurucusu Mirsad Purivatra jüri üyelerinden bazılarını oluşturuyor.

Platform bünyesinde geçen yıldan bu yana ilk kez düzenlenen "TRT 12 Punto Meetings" programıyla birlikte uluslararası sinema endüstrisinin en önemli kuruluşlarının ve festivallerinin temsilcileri, satış ajansları ve yapımcılar Türkiye'ye gelerek TRT 12 Punto finalistleriyle toplantılar gerçekleştirdi.

Bu yıl da dünyanın 22 ülkesinden gelen uzman konuklar, finalist projelerle toplantılar yaptı.

5 yıldır TRT 12 Punto kapsamında gerçekleştirilen masterclass ve paneller de Türk film endüstrisinin ve sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu.

Her yıl alanında uzman isimler sinemanın güncel tartışmalarıyla ilgili panellerde konuşuyor, usta yapımcı ve yönetmenler kariyerlerini masterclasslarda izleyicilerle paylaşıyor.

AA