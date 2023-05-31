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22 Haziran Perşembe 21.30 Dobar dan za posao (Çalışmak İçin İyi Bir Gün)

20 Haziran Salı 21.30 Strahinja Banovic (Yürüyebildiğim Kadar Uzağa)

19 Haziran Pazartesi 21.30 Idi i smotri (Gel ve Gör)

13 Haziran Salı 21.30 Tuesdays with Morrie (Morrie ile Her Salı)

5 Haziran Pazartesi 21.30 Proces de Jeanne d'Arc (Jeanne D'arc'ın Yargılanması)

Gelecek ay orijinal dillerinde yayınlanacak filmler şöyle:

İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2 , edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyicilerin beğenisine sunacak.

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