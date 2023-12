İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de ocak boyunca her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

Bu kapsamda 1 Ocak'ta "Öldüren Şüphe" (Charade), 2 Ocak'ta "Odaklan Babaanne" (Koncentrisi se, baba), 3 Ocak'ta "120", 4 Ocak'ta "Mukağali", 5 Ocak'ta "Terzi" (Raftis), 6 Ocak'ta "Minari", 7 Ocak'ta "X+Y", 8 Ocak'ta "Louis Wain'in Renkli Dünyası" (The Electrical Life of Louis Wain), 9 Ocak'ta "Son Vardiya" (The Last Shift), 10 Ocak'ta "Bir Düş Gördüm", 11 Ocak'ta "Dilsiz", 12 Ocak'ta "Aslı Gibidir" (Copie conforme), 13 Ocak'ta "Sevgi Dolu Yaşam" (Love Life), 14 Ocak'ta "Salinger Yılım" (My Salinger Year), 15 Ocak'ta "Ayrı Dünyalar" (Ouistreham) filmleri ekrana gelecek.

"Dalgaların Peşinde" (Chasing Mavericks) 16 Ocak, "Diyalog" 17 Ocak, "Amerikalı Amcam" (Mon oncle d'Amerique) 18 Ocak, "Sica" 19 Ocak, "İnsanlıktan Uzakta" (Loin des hommes) 20 Ocak, "Boyun Eğmeyeceğim" (Won't Back Down) 21 Ocak, "Hayat Işığım" (The Light Between Oceans) 22 Ocak, "Her Şeye Rağmen" (Chce sie zyc) 23 Ocak, "Bütün Saadetler Mümkündür" 24 Ocak, "Hakikat ve Adalet" (Tõde ja õigus) 25 Ocak, "Komşuluk Halleri" (Deset u pola) 26 Ocak, "Bu Denizin Tuzu" (Milh Hadha al-Bahr) 27 Ocak, "Ekmek ve Güller" (Bread and Roses)" 28 Ocak, "Aşk Zamanı" (In The Mood For Love) 29 Ocak, "Mezuniyet" (Bacalaureat) 30 Ocak, "Kumbara" 31 Ocak'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.