İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayıncılığın öncüsü TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmaya "görsel yayıncılık", "radyo yayıncılığı", "dijital yayıncılık" ve "iletişim kampanyası" alanlarında ve 13 farklı alt kategoride katılma imkanı bulunuyor.

Ön lisans ve lisans öğrenimi devam eden öğrencilerin yanı sıra bu yıl lisansüstü öğrencilerinin de katılabileceği yarışma, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Gençler hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Başvurular 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Katılımcılar 7 Ağustos'a kadar istedikleri alanda eserlerini "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" sitesindeki başvuru sistemine giriş yaparak yükleyebilecekler.

Başvuru tarihinin sona ermesinin ardından ön değerlendirme kurulu, 1 Eylül'den itibaren ise seçici kurul değerlendirmesi başlayacak.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek.

Yarışma süreci, öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler ve ödül töreniyle son bulacak.