Kuala Lumpur

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programı, "Malazgirt Özel" bölümü ile 26 Ağustos Cumartesi günü 00.15'te TRT 1 ekranlarında yer alacak.

"Tozkoparan İskender" dizisinin Malazgirt Zaferi'ne özel çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" filmi de 26 Ağustos'ta saat 11.30'da TRT 1, 15.15'te ise TRT Türk ekranlarına gelecek.

"Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filmi ilk defa ekranlarda

Aynı gün Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filmi, TV ekranlarında ilk kez TRT 1'de saat 20.00'de ekrana gelecek.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz'ın sunduğu TRT 2'deki "Tarih Söyleşileri" programında, 26 Ağustos saat 23.15'te Malazgirt Zaferi tüm detaylarıyla ele alınacak.

Büyük zaferin yıldönümünde TRT Belgesel'de de özel içerikler yer alırken saat 14.00'te "Tarihin Ölümsüz Savaşçıları" programında Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı anlatılacak.

TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen yapımlarından "Savaşın Efsaneleri" de büyük zaferin yıl dönümüne özel hazırlanan bölümüyle 26 Ağustos saat 17.30'da TRT Belgesel, 22.30'da TRT Türk ekranlarında olacak.

Rafadan Tayfa'nın Malazgirt'i anlatan bölümü TRT Çocuk'ta

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünde de izleyicilerle bir araya gelecek.

Türklere Anadolu'nun kapısını açan zaferin yıldönümünde tarihi bir yolculuğa çıkan Akın, Mert, Hayri ve Kamil'in, Milli Mücadele'nin zaferini simgeleyen Büyük Taarruz'un yıl dönümünün de aynı tarihe denk geldiğini fark ettikleri bölüm, 26 Ağustos saat 10.35, 15.30 ve 18.55'te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

TRT'nin büyük ilgi gören "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri", 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Afyonkarahisar'da gerçekleşecek.

TRT radyolarında büyük zafere özel etkinlikler

Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası temalı konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme’de canlı olarak yayınlanacak.

TRT Radyo 1'de ise Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler ile izlenimler, dinleyicilere aktarılacak.

TRT Bölge Radyoları da günün anlam ve önemine özel hazırlanan içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

AA