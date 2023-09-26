Minik seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği film, 29 Eylül'den itibaren ülke geneli tüm sinemalarda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Galaya katılan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, "Bizi ekranda yalnız bırakmayan çocuklar ve ebeveynleri sinemada da yalnız bırakmadılar. Yine çocuklar ebeveynleriyle beraber eğlenceli bir şekilde salonlardan ayrılacaklar. TRT Çocuk ekibi olarak filmleri defalarca izliyoruz. Çünkü bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor ki güvenle herkese tavsiye edebilelim diye." dedi.

Filmin yapımcı ve yönetmeni Orhan Bal ise çekimlerde oldukça eğlendiklerini, izleyenlerin de eğleneceğine işaret ederek, TRT'yle ortak bir proje üzerinde çalışmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bu yıl vizyona giren yedinci TRT ortak yapımı "Kare Takımı: Gizemli Ada", TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandı.

Yönetmen koltuğunda Orhan Bal'ın oturduğu filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı. 2D animasyon tekniğiyle hazırlanan yapımın eğlenceli müziklerini ise Burak Çambel imza attı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Sürprizlerle dolu bir adada 'Renkli Notalar Müzik Yarışması'na katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyeleri adadan kaybolur. Acilen adaya gelen Kare Takımı, bir yandan çocukları bulmaya çalışırken bir yandan da bu gizemli adadaki garipliklerle mücadele etmek zorunda kalır. Kare Takımı, çocukların izlerini sürerken, yolları adanın derinliklerinde bulunan oldukça tuhaf ve bir o kadar da etkileyici bir dünyaya çıkar. Buldukları ilginç yöntemlerle mağaradan kurtulmayı başaran Kare Takımı'nı başka sürprizler de beklemektedir."

AA