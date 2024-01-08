İstanbul

Vizyona 12 Ocak'ta girecek yapıma dair konuşan Yenihan, filmin içeriği ve mesajlarını anlattı.

Yenihan, geçen yıl vizyona giren serinin ilk filmi "Tay"ın 4 hafta üst üste gişe lideri olduğunu belirterek, "Filmimiz 21 ülkede vizyona girdi. İzleyiciyle birleşen bir film oldu. Güzel teveccüh ettiler sağ olsunlar. Filmimizi vizyonda uzun süre tuttular. İlk filmden aldığımız enerjiyle ve güçle ikinci filme başladık." diye konuştu.

"Bütün senaryoyu hissetmeniz ve yaşamanız gerekiyor"

Filmin hazırlık sürecinin çok titiz geçtiğine işaret eden Yenihan, "Animasyon filmi yönetirken bütün senaryoyu hissetmeniz ve yaşamanız gerekiyor. Tay filmi özelinde biz zaten hikayeyi kafamızda oluşturmuş ve senaristlere aktarmış oluyoruz. Sonra senaristlerden gelen fikirlerle bir araya getiriyoruz ve senaryo yazım aşamasından itibaren sahne sahne kafamızda canlandırıyoruz. Burada bir tek görsel yönetmenlik ya da sahnenin izleyiciye ulaştırılması dışında, bir de bu sürecin yönetilmesi var. Animasyonda onunla da ilgilenmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Nurullah Yenihan, animasyon eseri yönetirken yapım sürecine yönetmenin tamamen dahil olması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Karşınızda bir oyuncu gelip size bir oyun sergilemiyor. Motor dediniz ve oynamaya başladı, onun oyunculuğundan yararlanıyorsunuz ama burada siz o oyunculuğu animatöre anlatıyorsunuz. Animatörden gelen oyunculuğa bakıp, kafanızdakini yansıtıp yansıtmadığına göre karar vereceksiniz. Bir tek onunla da bitmiyor. Çünkü renklere de görsel sanat kısmına da siz karar veriyorsunuz. Birçok aşaması var. Kolay değil ama zevkli, bizim için mutluluk veren bir aşaması var."

"Ebabil kuşlarımız filme eşlik ediyor"

Tay 2: Ebabil Takımı'nın konusuna ilişkin ise Yenihan, şu bilgileri verdi:

"İkinci filmimiz Kudüs'te başlıyor. 637 yılı, Kubbetü's Sahra'nın temelinin yeni atıldığı yıllar. Kudüs'ten güzel görüntülerimiz var. Daha sonra bizim Tay'ımızın Mekke'ye uzanan bir yolculuğu başlıyor. Bir yol hikayesi. Hikaye esnasında birçok macera yaşayacaklar. İlk filmde biz duygulara çok temas etmiştik. Anne çocuk, dede torun ilişkisini anlatmıştık. Bu filmimiz de yine Tay'ın duygulara çok hitap ettiği, aynı zamanda Tay'ın kahramanlık hikayesi oldu. Yolculuk esnasında Tay'ın kahramanlaştığını ve arkadaşlarının yardımıyla birçok zorluğu aştığını görüyoruz. Burada Ebabil kuşlarının Ebrehe'nin ordusunu yok edişini de anlatıyoruz. Dolayısıyla Ebabil kuşlarımız da filme eşlik ediyor. Güzel bir tema oldu bizim için. İzleyicilerle buluşturmak da bizi mutlu ediyor açıkçası."

Yenihan, ilk filmin duygusal bir hikayesi olduğunu ve kendisini de etkilediğini dile getirerek, "Her filmin içerisinde bir ana mesajımız, bir de alt mesajlarımız oluyor. Bu filmimizde Tay'ın kahramanlık yolculuğunu anlatıyoruz. Bu esnada işbirliğini, birlikte hareket etme duygusunu da ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Deve ve Tay'ın kendi iç dünyalarındaki hicreti yansıttık"

Filmin Kudüs'te geçmesinin, izleyicinin bölgeye yönelik ilgisini çekmeyi amaçladığının altını çizen Nurullah Yenihan, şunları kaydetti:

"İlk filmimizde Peygamberimizin Hicret yolculuğunu anlatıyorduk. Oradaki hicretin maneviyatını aktarmaya çalıştık aynı zamanda. Bir yandan da orada Deve ve Tay'ın kendi iç dünyalarındaki hicreti yansıttık. Bu filmimizde de keza çok alt mesajımız var. Ebabil kuşlarını anlatmamızın sebebi inancın önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini ve hiçbir şeyin göründüğü gibi değil, altında daha büyük maneviyatlar yattığını, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için geldiğinde oranın bir taş olduğunu düşünmesi ama altındaki maneviyatı görememesini çocuklara aktarmaya çalıştık."

Yenihan, "Tay" serisini 4 filme kadar sürdürmeyi planladıklarını söyleyerek, "Üçüncüsünün de hikayesi yazıldı. Bundan sonraki filmde biraz daha sonraki zamanlara, 1978'li yıllara, Endülüs'e geçiyoruz. Dördüncü de inşallah Kanuni dönemi ve Ayasofya'nın önünde başlayacak." şeklinde konuştu.

Senaryosunu Ayşe Sevim ve Ayşe Şahinboy Doğan'ın üstlendiği "Tay 2: Ebabil Takımı" filminin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.