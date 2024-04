İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kurum tarafından ilki 1979'da düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", Ankara’dan tüm dünyaya barış mesajı verecek.

Bu yılki ana teması "Dünya Çocukları Barış İçin El Ele" olan 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınla yarın saat 15.30'da TRT 1, TRT Çocuk, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT EBA kanallarında ekranlara taşınacak.

TRT 1 ve TRT Avaz ekranlarında yarın saat 08.15 ve 9.15'te Anıtkabir'den canlı bağlantılar yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak yayınlanacak "Lingo Türkiye" bilgi yarışmasının bu bölümü, Kemal Uçar ve TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın çocuk oyuncusu Bade Arazlı'nın sunumuyla ekrana gelecek.

Çocukların yarışmacı olarak katılacağı programda kazanılan ödüller deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için bağışlanacak. "Lingo Türkiye 23 Nisan Özel", yarın saat 14.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Uçan Orkestra ve Şeker Portakalı TRT 2'de

TRT 2, 23 Nisan için özenle hazırladığı içeriklerini çocuklarla buluşturacak. Yarın saat 09.00 ve 19.00 saatlerinde TRT 2'de yayınlanacak "Tarihin Ruhu" programının bu bölümünde 1945-1950 arasında çekilmiş "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" görüntüleri incelenecek. Aynı program saat 22.00'de ise TRT EBA'da yayınlanacak.

Şef Howard Griffiths yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sinema ve dublaj sanatçısı Tilbe Saran'a eşlik ettiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Uçan Orkestra" konseri yarın 10.45'te TRT 2 ekranlarında olacak.

Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı" romanından aynı isimle uyarlanan film, yarın 21.30'da TRT 2'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz'ın çocuk ve çocukluğun tarihini konuştukları "Tarih Söyleşileri: Tarihte Çocuk" programı ise saat 23.15'te TRT 2'de olacak.

TRT Belgesel'de ise 3. TBMM binasının oluşum aşaması, ortaya çıkışı, zor koşullarda harcanan emek ve malzemelerin tanıtımıyla Cumhuriyet tarihini belgeleyen "Kıymetli Bir Bina Öyküsü" belgeseli yarın 10.00'da yayınlanacak.

Aynı kanalda TBMM'nin kuruluşu ve ulusal egemenliğin kazanılmasının yüzüncü yılında Cumhuriyet'in birikimleri, tarihsel süreçle birlikte "Bugün 23 Nisan" programında yarın saat 17.00'de izleyiciyle buluşacak.

23 Nisan'a özel canlı yayınlar

TRT Haber ekranlarında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" yarın 12.00'de canlı yayınla ekrana gelecek. 12-13 yaş aralığındaki çocukların kalbinden kopan şarkıları ekrana taşıyan "Tatlı Notalar 23 Nisan Özel" programı da saat 17.00'de TRT Müzik ekranlarında olacak.

Türk Cumhuriyetlerinden canlı bağlantılar ile "Avrasya Gündemi 23 Nisan Özel Yayını" yarın saat 13.00'te TRT Avaz, "Canım Kardeşim" isimli çizgi film de yarın saat 07.50'de TRT Türk ekranlarına gelecek.

Gündemin içinden ve dışından konularla hafta içi her sabah Leyla Hacialıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Sabahın Sesi (Rengen Jiyane), 23 Nisan'a özel olarak yarın saat 10.00'da TRT Kurdi'de yayınlanacak. Ayrıca kanalın sevilen eğlence ve müzik programı Alkış (Çepik), şarkıcı Aydın Aydın'ın sunumuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel içerilerle yarın 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk'tan 23 Nisan'a özel yeni bölümler

TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevilen çizgi filmlerinin yeni bölümlerini çocuklara armağan ediyor.

Niloya, 23 Nisan özel bölümü ve yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Niloya'nın yeni bölümleri bugünden itibaren her gün 10.00'da TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

Maysa ve Bulut'un yeni maceraları bugünden itibaren hafta içi her gün 11.55'te, Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın yeni bölümleri bugünden itibaren hafta içi her gün 10.35 ve 14.45'te, Dedektif Reptır'ın yeni bölümleri ise 27 Nisan'dan itibaren her cumartesi 14.20'de TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

Geçmiş yıllardaki 23 Nisan görüntülerini içeren "Bize Bir Dünya Bırakın" programı yarın saat 08.45'te, sanatçı Onur Erol'un çocuklarla birlikte şarkı söylediği eğlence programı "Onur Erol ile 23 Nisan Konseri" saat 09.10'da, 23 Nisan'a özel görsellerle sunulan yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA" saat 11.00'de, köy okullarında öğretmenlik yapan öğretmenler ve köy sınıflarının görüntülerini içeren "Çizgisiz Defter" ise saat 12.00'de TRT EBA'da ekranlara gelecek.

Oyunların daha renkli olduğu çocuk oyunları, "Opera Dünyası Çocuk Oyunları" programıyla yarın saat 12.30'da TRT EBA ekranlarında anlatılacak.

Dijital platform "tabii" ve TRT Radyoları'nda 23 Nisan coşkusu

TRT'nin dijital platformu "tabii" de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir içerik seçkisi sunuyor.

Bu seçkide çocukların keyifle izlediği "tabii" orijinal dizileri "Tozkoparan İskender: Gölge" ve "Küçük Dahi İbn-i Sina" ile birlikte TRT Çocuk'un çok sevilen yapımları "Canım Kardeşim", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Aslan ve Sürpriz Kutusu" 23 Nisan'a özel bölümleriyle "tabii" ekranında olacak.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT Radyoları bu yıl da 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacak.

Bu kapsamda bütün radyo kanalları gün boyunca hazırlayacakları içerikleri günün önem ve anlamına uygun söz ve müziklerden oluşturacak.

Ayrıca TRT TSR Radyo'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Programı", çeşitli konukların katılımıyla yarın saat 12.05'te dinleyicilerle buluşacak.