İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına dair özel içerikler bugün ve yarın izleyicilerle buluşacak.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini ekranlara taşıyan orijinal içeriği "Akif" dizisinin ilk bölümü, bu akşam 22.35'te TRT 1 ekranlarında olacak.

Telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenilerek Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu edinen "Kurtuluş Hattı" filmi de yarın akşam 22.35'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek'in, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerini konuşacakları "Kelimeler ve Şeyler-Mehmet Akif Ersoy" programı da yarın 11.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

İstiklal Marşı'ndaki düşüncelerin arka planı yorumlanacak

Prof. Dr. İsmail Kara'nın, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi ve marşta işlenen düşüncelerin arka planını yorumlayacağı "Bir Hilal Uğruna İstiklal Marşı" 26-29 Aralık'ta 13.00'te TRT 2'de ekranlara gelecek.

Beşir Ayvazoğlu'nun Türk edebiyat tarihinin iki önemli ismi Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatacağı "Beşir Ayvazoğlu ile Zamanlar ve Mekanlar" yarın akşam 17.00'de TRT 2 ekranlarında olacak.

Mehmet İpşirli, Coşkun Yılmaz ve Alim Kahraman'ın milli şair Mehmet Akif Ersoy'u konuşacakları "Tarih Söyleşileri" programı ise yarın 20.00'de TRT 2'de izleyicilerle buluşacak.

Milli Şairin hayatı "Akif" belgeseliyle ekrana gelecek

Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı "Akif" isimli belgesel, yarın 15.30'da TRT Avaz'da, 18.10'da TRT Belgesel'de, 22.30'da ise TRT Türk'te izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Türk ekranlarında ayrıca Ersoy'un mücadele, fedakarlık ve hüzün dolu yaşamının öyküsünün anlatıldığı "Korkma" isimli mini dizi, bu akşam ve yarın akşam 23.30'da ekranlara gelecek.

TRT Kurdi özel yapımı "Mehmet Akif Ersoy Belgeseli" ise yarın 17.25'te TRT Kurdi ekranlarında olacak.

TRT Çocuk'da da milli şair için özel bir video yayınlanacak. Mehmet Akif Ersoy'u anma videosu gün boyunca TRT Çocuk ekranında minik izleyicilerle buluşacak.

Mehmet Akif Ersoy'un musikişinas yönüne ve sevdiği eserlere değinen "Akif Makamı" programı yarın 16.00'da TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler, konukların katılımıyla dinleyicilerle buluşacak.