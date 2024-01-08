Haber: Damla Oya Erman

Trump'ın politik zulme dair iddialarını öne çıkaran bu son hamlesi, geride kalan Cumhuriyetçi rakiplerini geride bırakma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Efsanevi başkan, bu hafta içinde mahkeme duruşmaları ve kampanya etkinlikleri arasında denge kurmayı planlıyor. Bu strateji, 2020 seçimini kazandığı iddiasını temel alarak şekilleniyor ve bu iddia, dört farklı ceza davasının ortasında yer alıyor. Ayrıca, "intikam" çağrıları, Trump'ı güçlü bir başkan adayı yapan unsurlar arasında bulunuyor. Ancak bu durum, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley gibi başlıca rakiplerinin işini zorlaştırıyor.

Trump'ın retoriği birçok Amerikalıyı rahatsız etse de, eski başkanın kurallara uymama ve hukukun kısıtlamalarını görmezden gelme tavrı, muhalefet içindeki temel seçmenler arasında onun markasının bir parçası haline geldi. Bu durum, Trump'ın 91 suçlamayla karşı karşıya olduğu dört farklı dava ile 2024 seçimi arasında kritik bir çatışmayı yansıtıyor.

Bu hafta içinde Trump'ın planları arasında Washington, DC'de federal seçim müdahalesi davasındaki önemli bir temyiz duruşmasına katılmak ve aynı zamanda New York'ta kendi, yetişkin oğulları ve Trump Organizasyonu hakkındaki bir sivil dolandırıcılık davasının kapanış argümanlarına katılmak bulunuyor. Bu duruşmalar arasında özel jetiyle Iowa'ya dönmeyi ve hafta sonunda tekrar Iowa'ya gitmeyi planlıyor. Bu, 2024 seçim sezonundaki ilk oylama anının yaklaştığı saatlerde Amerikan siyasi sistemini tarihi bir teste tabi tutacak.

Trump, bu mahkeme duruşmalarını ve New York'taki davayı, kendisini masum bir kurban olarak konumlandırmak ve GOP kampanyasının haberlerini domine etmek için bir platform olarak kullanıyor.

Bu hafta içindeki mahkeme duruşmaları ve kampanya etkinlikleri arasındaki çatışmalar, DeSantis ve Haley gibi rakiplerine, Iowa ve diğer yerlerdeki anketlerde geride kalmış olan Trump'ın kampanyasını durdurmada zor bir görev sunuyor. İki rakip, Çarşamba gecesi Iowa'da bir CNN tartışmasında karşı karşıya gelecek, ancak eski başkanın burada olmaması, onun yerine Iowa'da bir Fox News kasaba salonu etkinliğine katılacak olması dikkat çekiyor.

Haley ve DeSantis, Trump'ın kaçtığını iddia ediyor. Florida valisi, "Teleprompter'dan 45 dakika okuyup eve dönmek, Iowa için yeterli değil" dedi. Haley ise "Trump benimle tartışmak istemiyor. Sorular sormamı istemiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ancak her iki rakip de Trump'ın 6 Ocak 2021'deki davranışları hakkında açıkça eleştirmiyor ve onu demokrasi için bir tehdit olarak göstermiyor.

Trump'ın vahşi tavırları, son günlerdeki kampanya etkinliklerinde, Biden'ın demokrasiye yönelik uyarılarına inandırıcılık kazandırdı. Bu uyarılar, Başkan Joe Biden'ın kampanyasının ana temasıydı ve eski başkanın Kasım'da kazanması durumunda ABD demokrasisini yok edebileceği yönündeydi. Bu uyarılara karşı Trump'ın açıklamaları, kendisinin aynı suçlamalarla karşı karşıya olduğu iki ceza davasında suçlandığı şeyi iddia etmesiyle dikkat çekiyor.

Biden'ın, "ülkenin ruhunu kurtarın" çağrısı, 81 yaşındaki bir kişinin ikinci bir dönemi tam olarak yerine getirme kapasitesi ve halkın ekonominin durumu konusundaki memnuniyetsizliği gibi konulardaki şüphecilikle nasıl başa çıkacağı ise önemli bir politik soru. 2024 siyasi sezonu hızla ilerliyor ve seçimin geleneksel konular kadar Amerika'nın karakteri ve politik kaderiyle de ilgili olacağı şimdiden belli oluyor.