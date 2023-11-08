HABER: RONA DOĞAN

Biden'ın 2020 başkanlık seçimlerinde az farkla yer aldığı Nevada eyaletinde Trump, Biden'ın%41'ine karşılık %52'lik desteğe sahip. Trump ayrıca, son başkanlık seçimini bozma girişiminde merkezi rol oynayan Georgia eyaletinde de Biden'ın%43'üne karşılık %49 oy oranıyla Biden'ı geride bırakıyor.



Trump Arizona'da da yüzde 49'luk oy oranıyla, başkanın yüzde 44'lük oy oranıyla Biden'ın önünde yer alıyor. Michigan'da Trump da 5 puanlık bir farkla önde: Biden'ın%43'üne karşı %48.

Trump’ın mahkemesi bitmiyor

Her ankette 4,4 ila 4,8 puan arasında örnekleme hatası marjı bulunuyor ve kafa kafaya eşleşme teorik kalıyor; ön oylama gelecek yıla kadar başlamıyor. Trump ezici bir çoğunlukla Cumhuriyetçilerin liderliğini sürdürürken , geçen ay Minnesota Temsilcisi Dean Phillips'in rakibi olan Biden, Demokratların adaylığı için büyük oranda destek görüyor.



Biden'ın yeniden seçilme teklifinde karşı karşıya olduğu, düşük iş onay oranları ve onun yaşı ve ülkeyi yönlendirme becerisine ilişkin sorular da dahil olmak üzere önemli zorlukların altını çiziyor. Trump'ın artan hukuki sorunları göz önüne alındığında anket sonuçları Biden için özellikle dikkat çekici. Eski cumhurbaşkanına dört iddianamede 91 suçlama yöneltiliyor.



Trump'ın 2016'da kazandığı ancak Biden'ın 2020'de tekrar ele geçirdiği Pensilvanya'da Trump'ın oy oranı %48, Biden'ınki ise %44.



Times'ın görüştüğü, 2020'de Biden'ı destekleyen ancak şimdi Trump'ı destekleyen Pennsylvania'lı bir seçmen, basına şunları söyledi: "Dünya Biden'ın yönetimi altında parçalanıyor."