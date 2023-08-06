NEW YORK AA- Trump, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Chutkan'ın baktığı davada, "adil yargılanmasının mümkün olmayacağını" öne sürerek, hukuk ekibinin, "çok güçlü gerekçelerle" onun davadan çekilmesini isteyeceğini duyurdu.

Donald Trump, bu sabah, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da Chutkan'ı hedef alarak "İfade özgürlüğü ve adil seçim hakkındaki dava için atanan bu yargıç ile adil yargılanmamın yolu yok." ifadesine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde göreve atanan Yargıç Chutkan, dün, Trump'ın avukatı Jack Smith'e Adalet Bakanlığının davayla ilgili konuşmama ve bilgi paylaşmama talebini iletmiş ve cevap için 7 Ağustos Pazartesi'ye kadar süre tanımıştı.

Smith, bu sürenin yeterli olmadığı gerekçesiyle, sürenin 10 Ağustos'a kadar uzatılmasını talep etmiş, ancak Chutkan aynı günün akşamı bu talebi reddederek Trump'ın hukuk ekibine, pazartesi mesai bitimine kadar dönüş yapmaları gerektiğini bildirmişti.

Trump'ın sosyal medya paylaşımı Adalet Bakanlığını harekete geçirmişti

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ın, "peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı" yönündeki paylaşımı üzerine, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'dan dün bir koruma emri çıkarmasını talep etmişti.

Bakanlık savcıları Trump'ın kendine ait Social Truth isimli sosyal medyada yaptığı paylaşımın, salı Washington'da aleyhine açılan davada "özellikle önemli" olduğunu, söz konusu paylaşımın, "tanıklar, hakimler, avukatlar ve kendisine karşı bekleyen hukuki meselelerle ilgili diğer kişileri" kapsadığını öne sürmüştü.

Hakkında son olarak 1 Ağustos'ta "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla dava açılan Trump, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" konularında suçlanmıştı.

Washington DC'de, 3 Ağustos'ta mahkemeye çıkan Trump, hakkındaki suçlamaların "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu öne sürerek, suçsuz olduğunu ifade etmişti.