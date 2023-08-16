Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, Çarşamba günü Mr. Trump ve 18 diğer sanığın Fulton County Hapishanesi'nde tutulmalarının "beklendiğini" ve mahkemeye çıkarılmadan önce mahkeme binasında yargılanacaklarını duyurdular, ancak "koşulların değişebileceği" konusunda uyardılar.

2020 seçim sonucunu değiştirmeye çalışma suçlamalarıyla yüzleşmek üzere 25 Ağustos'a kadar ortaya çıkması gerekiyor.

Yerel şerif Pat Labat, yetkililerin Mr. Trump'ı işleme koyarken "normal uygulamaları" izleyeceklerini söyledi.

Ancak uzmanlar, büyük olasılıkla yargılanmayı beklerken haftalar, aylar veya hatta yıllar boyunca ülkenin kötü ün salmış hapishanesinde bekleyenlerden çok farklı bir deneyim yaşayacağını söyledi.

ABD'de, suçlu sanıklar eğer tutuklandılarsa, kefalet olmadan yargılanmayı bekliyorlarsa veya kısa bir hapis cezasını çekiyorlarsa hapishanede beklerler. Hapisaneler, suçlu bulunduktan sonra daha uzun cezaların çekildiği yerlerdir.

American Civil Liberties Union (ACLU) tarafından yapılan bir Eylül 2022 raporuna göre, 90 günden fazla süreyle Fulton County Hapishanesi'nde tutulan yüzlerce kişi henüz resmi olarak suçlanmadı veya serbest bırakılmak için gereken kefaleti ödeyemedi.

Rapor ayrıca 117 kişinin suçlanmadığı için hapishanede bir yıldan fazla beklediğini, 12 kişinin aynı nedenle iki yıl boyunca tutulduğunu buldu.

Fallon McClure, ACLU Georgia'dan, "Temelde inşa edildiği günden beri sürekli olarak aşırı kalabalık olmuş durumda," dedi. "Bu yıllar boyunca sürekli bir döngü oldu."

1985 yılında yaklaşık 1,300 mahkumu barındırmak üzere inşa edilen Fulton County Hapishanesi, son yıllarda 3,000'den fazla kişiyi barındırmıştır.

Hapishane, Covid-19, bit ve uyuz salgınlarına yol açan "hijyenik olmayan yaşam koşulları" sunuyor. Güney İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan bir rapor, mahkumların "önemli ölçüde yetersiz beslenmiş" olduğunu ve atrofi sendromu olarak da bilinen bir durum olan kaheksiya ile başa çıktığını buldu.

Bu yıkılmış koşullarda beklemek bazıları için ölümcül olmuştur.

Geçen hafta, 2019'dan beri hapishanede tutulan 34 yaşındaki bir adam hapishanenin tıbbi birim hücresinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı, ancak daha sonra Fulton County Şerif Dairesi'ne göre hastanede öldü.

2023 yılında, kontluk hapishanesi sistemde ölen altıncı kişi oldu. Noni Battiste-Kosoko, Temmuz ayında Atlanta City Detention Center adlı ek bir alan olan Atlanta Şehir Hapishanesi'nde daha az ciddi bir kabahat suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Fulton County Hapishanesi gözetiminde öldüğünde yalnızca 19 yaşındaydı. Korumalar, hücresinde yanıt vermez halde buldular.

Battiste-Kosoko'nun ailesi, ölüm nedeni hakkında hala bilgi alamadı veya cenaze muayenesinin sonuçlarını öğrenemedi, ailesinin avukatı BBC'ye söyledi.

Roderick Edmond, "hapishanede kötü sağlık hizmeti ve tutsakların gizemli koşullar altında ölümüne dair sürekli ve rahatsız edici bir desen" olduğunu söyledi.

Fulton County bu ay, yatak böceği ısırıklarıyla kaplı bir halde ölen bir adamın ailesine 4 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Bir bağımsız otopsi, 35 yaşındaki Lashawn Thompson'ın geçen Eylül ayında hapishanenin psikiyatrik bölümünde "şiddetli ihmali" nedeniyle öldüğünü buldu. Onun ölümü, hapishanedeki koşullar, tıbbi bakıma erişim ve memurların aşırı güç kullanımıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturmaya yol açtı.

Artan bir sorun

1980'lerde inşa edildiğinde hapishane "son teknolojiydi," dedi avukat Dr. Edmond. "Ancak artık öyle değil. Hapishane yıkılmalı ve Fulton County vatandaşları derin kazmalı ve 1.7 milyar dolarlık yeni bir hapishane inşa etmek için vergi doları ödemelidir."

Fulton County Şerif Dairesi kendisi binanın koşullarının "yıkılmış ve hızla bozulan" olduğunu kabul etti. Aynı zamanda yeni bir 1.7 milyar dolarlık hapishane inşa edilmesini talep etti.

ACLU'nun McClure'ı, Fulton County hapishane sistemindeki aşırı kalabalığa bir dizi faktörün yol açtığını söyledi. Birincisi, ilçede kabahatlerle suçlanan kişilerin tutuklanıp gözaltına alındığını, diğer Georgia bölgelerinde suçluların genellikle küçük suçlarda serbest bırakıldığını ve gelecekteki bir mahkeme tarihine sahip olduklarını belirtti.

İlçe, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir dava yığılmasıyla karşılaştı ve en son olarak Trump davasıyla ilgili olmayan Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Rico) Act altında bir dizi suçlamayla karşılaştı.

Mr. Trump ve ortak sanıkları bu hafta aynı yasa ihlalinden suçlandı. Ancak 1970'lerde mafya gibi örgütlü suç gruplarını çökertmeye yardımcı olmak için çıkarılan yasa altında yapılan suçlamalar karmaşık ve kaynak yoğundur, uzmanlar söylüyor.

ACLU'nun McClure'ı, "Diğer davalardan vazgeçildiği varsayılıyor çünkü bunun bu kadar çok zaman aldığı düşünülüyor," dedi.

"Çocuk eldivenleri"

Uzmanlara göre Mr. Trump, Fulton County'deki bu işlevsizliği atlayacak.

Savcılar, Mr. Trump'ın bu sefer nasıl kaydedileceği konusunda ayrıntıları açıklamamış olsa da, New York, Florida ve Washington DC'deki üç önceki mahkemesindeki hızlandırılmış süreçten ipuçları bulunuyor, burada tüm suçlamaları reddetmiştir.

Bu adliyelerde varınca, Mr. Trump temel bilgileri ve parmak izlerini herhangi bir sanık gibi alır. Ancak diğer suçlu sanıklardan uzakta tecrit edilir ve hızla bir mahkeme salonuna götürülürken etrafı Secret Service ve ABD Marsilyaları tarafından çevrilir. Bu düzenlemeleri güvenlik endişeleri gerekçesiyle yaptılar. Birçok sanığın aksine, onun bir tutuklama resmi çekilmedi veya kelepçelenmedi. Resimlerde zaten birçok fotoğrafı olduğu ve uçuş riski taşımadığı için böyle bir ihtiyaç olmadığını söylediler.

Duruşmaları sona erdiğinde, koruma ekibi hızla onu bekleyen bir otomobile kadar eskort eder, bu otomobil onu özel uçağına götürür.

Uzmanlara göre bu rutinin bir versiyonu Fulton County'de oynanacak.

Yıllardır Fulton County'de çalışan bazı savunma avukatlarını rahatsız eden deneyimler arasında yer aldı.

Keisha Steed, Atlanta bölgesinde bir ceza avukatı olan ve bir dönem kamu savcısı olarak çalışmış olan, "Eski bir başkan olduğu için çocuk eldivenleriyle muamele edilecek," dedi.