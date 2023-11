Haber: Mert Osman Erman

Donald Jr ve Eric Trump adlı iki kardeş, mahkemede aynı giyinseler de, şahsi tavırları birbirinden oldukça farklıydı.

Her iki oğlanın kravatları da açık maviydi ve sanki koordine edilmiş gibiydi. Ancak, bu iki kardeşin ifadeleri büyük bir zıtlık sergiliyordu. Kamusal kişilikleri, babalarının iş ve siyasi girişimleriyle ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirilmiş olsa da, karakterleri ve itibarları çok daha farklı bir şekilde gelişti.

En büyük oğlu Donald Trump Jr, çarşamba günü sergilediği cesaret ve mizahı, tanık kürsüsündeki ikinci gününde de sürdürmeye çalıştı. New York eyalet başsavcısının iş muhasebesi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu işle ilgisi olmadığını iddia etti. Bununla birlikte, şirketi yönetiyor ve babasının değiştirilebilir güvence trustinin bir temsilcisi olmasına rağmen.

Devletin avukatı Colleen Faherty'nin tekrarlayan soruları sonrasında "tekrarla ve tekrarla" yanıtını verdi. Ayrıca, bir sabah arasında mahkeme sanatçılarıyla flört etmeye çalışıyor gibi göründü. "Beni seksi göster," diye birine şaka yaptı.

Son birkaç yıl içinde Donald Trump Jr, kendisini eski ABD başkanının biraz daha genç, hafif bir cilalanmış versiyonu haline getirdi. En iyi bilinen özelliği, zaman zaman babasının üslubunu taklit eden bir kampanya sözcüsü olarak görünmesidir.

Manhattan'daki mahkeme dışında yaptığı açıklamalar, Donald Trump Sr'ın "cadı avı" savunusunun daha rafine bir versiyonu oldu. "Maalesef, savcı genel, tamamen politik bir zulüm olan bir dava getirdi," dedi. Röportajlara cevap verdi.

Öte yandan, Eric Trump ise perşembe sabahı ifade vermeye başladığında daha dikkatliydi. Kardeşi siyasi arenayı domine ederken, Eric Trump daha çok aile işiyle ilişkilendirilmiştir. Şahit kürsüsünden espriler yoktu. Soruşturması kardeşinden çok daha gerilimliydi. İlk başta, finansal durum beyanlarının, savcının sahtekarlıkla şişirildiğini iddia ettiği dökümante edilmiş ifadelerle ilgisi olmadığını inkâr etti. Ancak savcının ofisi, Eric Trump'a gönderilen ve bahsi geçen belgeleri içeren e-postaları gösterdi. Savcının ofisinin, 2013 tarihli bir e-postayı Eric Trump'a gönderdiğini ve finansal durum beyanları için bilgiye ihtiyaç duyduğunu yazdığı bir e-postayı gösterdi. Bir diyalog esnasında, savcının ofisi avukatlarından Andrew Amer, Eric Trump'ı babasının finansal beyanları hakkındaki bilgisi hakkında sorguladı. Hiddetlenen Eric, "Biz büyük bir organizasyonuz, devasa bir gayrimenkul organizasyonuyuz - evet, finansal beyanlarımız olduğunu oldukça eminim. Kesinlikle." şeklinde yanıt verdi. Daha sonra şunları ekledi: "Ben hiçbir şekilde babamın finansal beyanı üzerinde çalışmadım ve ilgilenmedim."

Kardeşi gibi, aralarındaki farklılıklara rağmen, bu iki kardeşin kaderleri birbirine bağlıdır. Birlikte babalarının iş imparatorluğunu yönetiyorlar ve Trump Organization adlı şirketin yürütme başkan yardımcılarıdır. Her ikisi de New York başsavcısının işlediği iddia edilen geniş çaplı sahtekarlık davasında isimleri geçmektedir. Ve her ikisi de bir yargıç karşılarında karar verirse New York'ta iş yapma yeteneklerini kaybedebilirler. İddia edilen sahtekarlıkların gerçekleştirildiği kişi - Donald Trump - daha önce yapılan birkaç mahkeme görünümüne rağmen Perşembe günü mahkeme salonunda bulunmuyordu. Ancak, Truth Social hesabından destek mesajı yayınladı. "Çok üzücü," yazdı, "oğullarımın ZULÜMLE karşı karşıya olduklarını görmek."