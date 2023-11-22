Haber: Damla Oya Erman

Donald Trump, New York'taki sivil dolandırıcılık davasında, eski bir Trump Organization yöneticisi olan Jeffrey McConney'in ifadesiyle karşılaştığı en kötü günü yaşadı. McConney, Trump'ı doğrudan davayla ilgili iddiaların merkezindeki belirsiz finansal hesaplamalara sıkı sıkıya bağlayarak, eski başkanı soru işaretleriyle dolu bir duruma soktu.

Trump'ın eski muhasebe tablosu sorumlusu olan McConney, savunma tarafından tanık olarak çağrılmıştı. Ancak, salı günü devam eden duruşmada, devlet başsavcılığı avukatlarının yaptığı çapraz sorguda, McConney, Trump'ı komplo ve dolandırıcılık suçlarıyla doğrudan ilişkilendirdi.

McConney'e, 2014'e ait bir taslağı incelediği sırada taslağın ilk sayfasına yazılmış ince mavi mürekkep notu "DJT TO GET FINAL REVIEW" (DJT'NİN SON İNCELEMESİNİ ALMAK İÇİN) gösterildi. McConney'nin, bu notu kendisinin yazdığını söylemesiyle birlikte, Trump'ın davaya karşı temel savunmasına ciddi bir darbe indirildi.

Bu olay, McConney'nin notlarından anlaşıldığı üzere, Trump'ın ve en üst düzey yöneticilerinin bu net değer beyannamelerini son düzenlemelerini yaparak onayladığına dair ciddi kanıtlar sunuyor. Bu da, Trump'ın savunmasının ana dayanağı olan Mazars'a ve muhasebecilere suçu atma stratejisine ciddi zarar veriyor.

Devlet başsavcılığı ofisinin, bu el yazısı notların, McConney, Weisselberg ve Trump'un her yıl sayıları manipüle etme konusunda kasten anlaştığını gösterdiğini iddia etmesi bekleniyor. Bu, davada henüz karara bağlanmamış altı suçlamada zafer kazanmak için kanıtlanması gereken iki önemli unsurdur.

Mahkeme, Trump'ın 2014'ten 2021'e kadar olan beyanlarının hileli bir şekilde zenginleştirildiğine karar verdi. Ancak, bu duruşma, beş davalının bu altı suçu kasten işleyip işlemediğini belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu altı suçlamada, suçların ve yanlış beyanların kasten işlendiğine dair kanıtların sunulması gerekiyor.

McConney'nin el yazısı notlarının savunmayı nasıl etkilediği konusunda, bu suçlamaların sona erdiği mahkeme sonrasında ortaya çıkması bekleniyor. Bu belirtilerin, Trump'ın tarafının New York'un emirlerine uyarak belgeleri saklamadığı ve teslim etmediği yönündeki iddiaları destekleyebileceği belirtiliyor.

McConney'nin ifadesinin ardından gelen çapraz sorgu, tanığın savunma avukatı Jesus Suarez'in yönelttiği son soruya dramatik bir şekilde gözyaşları içinde verdiği dokunaklı bir yanıtla sona erdi. McConney, Trump Organization'da 35 yıl boyunca çalıştıktan sonra neden ayrıldığını sorduğunda gözyaşlarına boğularak, "Sevdiğim şirket için varlıkları yanlış temsil etmekle suçlanmaktan vazgeçmek için" dedi.

Mahkeme, Pazartesi günü Trump Hotels'ın baş muhasebe yetkilisi Mark Hawthorn'un ifadesiyle devam edecek. Bu, davayı sonuçlandırmak üzere tasarlanan ve savunma aşamasının üçüncü haftası olacak olan dokuzuncu hafta olacak.