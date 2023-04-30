İSTANBUL AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında festivalin ana konularına dair doktora tezi yazan araştırmacılara ödül verdiklerini belirterek, "Fen bilimlerinden mühendisliğe, yaşam bilimlerinden sağlığa ve sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda doktora tezi yazan araştırmacılarımızı ödüllendiriyoruz." dedi.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, sahiplerini buldu. Özgün tematik konular içeren ve programın ödül komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçları kısa süre önce açıklanan Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerinin sahiplerine ödülleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında verildi.

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST'in iki yürütücüsünden birisi olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak festivale çok ciddi katkılar verdiklerini söyledi.

Bu katkılar arasında yarışmalar ve çeşitli etkinlikler olduğunu anlatan Varank, TEKNOFEST'in ana konularına dair doktora tezi yazan araştırmacılara ödül verdiklerini bildirdi.

Varank, "'TEKNOFEST üzerine daha çok ödüller verelim' dedik. Bu manada Türkiye Bilimler Akademisi ile çalışmalar yürüttük ve iş birliği yaptık. Burada fen bilimlerinden mühendisliğe, yaşam bilimlerinden sağlığa ve sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda doktora tezi yazan araştırmacılarımızı ödüllendiriyoruz." dedi.