İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bugün başlayan ve 3 gün sürecek zirve, sürdürülebilirlik ana temasıyla gerçekleştirilecek.

TÜGİAD, G20 ülkelerindeki genç girişimcileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının buluştuğu zirveye Nazlı Fatma Gülel, Tarık Sönmez, Ezgi Buse Mumay, Nice Günaydın ve Melik Rupen Mıhçıyan'dan oluşan 5 kişilik bir heyetle katılıyor.

"Alınan kararlar G20 liderlerine iletiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 YEA'nın her yıl düzenlediği zirvelerde ele alınan ve mutabakata varılan önerilerin G20 liderlerine iletildiğini bildirdi.

Yıldırım, "Sürdürülebilir büyüme, ekonomik yenilenme, iş yaratma, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen bu önerilerin, hükümetler tarafından uygulamaya konulması için de çaba sarf eder. Biz de ülkemizdeki genç girişimcilerin sorunlarını ve beklentilerini burada yansıtarak küresel çözüme ulaşma konusunda gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni dünya düzeninde genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Yıldırım, girişimcilerin önünü açacak bir ortam hazırlanması konusuna hükümetlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

AA