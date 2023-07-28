İSTANBUL AA- Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kentteki 237 okulda eğitim gören yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı buluşmada öğlen vakti namaz kılınıp, dua edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasında, önceki yıllara göre yaz okuluna rekor bir katılım olduğunu belirterek, bu ilgiyi "milletin tarihten aldığı manevi mirasına sahip çıkması" olarak değerlendirdi.

Beşinci, geçen hafta yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi ile öğrencileri tanıştırma buluşması yapıldığını belirterek, "Ancak bizim gelenekleşen buluşmamız Ayasofya'daki buluşmalarımızdır. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz buluşmamızı Ayasofya ayakta kaldığı müddetçe devam ettireceğiz." dedi.

Yaz Okulu öğrencilerinin maneviyat ortamında dostluk, kardeşlik ve muhabbetle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in kubbesini doldurmalarının büyük bir anlam ifade ettiğini dile getiren Beşinci, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethin sembolü olarak kıyamete kadar cami kalması için burayı vakfettiğini kaydetti.

Beşinci, Ayasofya'nın Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılmasının tarihi gün olduğunu anlattı.

Her yıl o kutlu günü hatırlayacaklarını dile getiren Beşinci, "Burada gördüğünüz gençlik, Cumhurbaşkanımızın adeta bir manifesto niteliğindeki 'Ayasofya'nın Dirilişi' konuşmasının vücut bulmuş halidir. 'Yeni Türkiye Yüzyılı'na girilirken Ayasofya'nın açılması adeta yeni çağın habercisidir. Bu ulu mabette sembolleşen fetih ruhu kıyamete kadar devam edecek. Bu fetih ve diriliş ruhunu, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz devam ettirecek." diye konuştu.