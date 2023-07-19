2 yıl önce eşinin ölümü sonrası bacağında çıkan yumurta büyüklüğünde şişkinliği yağ bezesi sanan 4 çocuk babası 44 yaşındaki Canalır doktora gitmedi.

Aradan geçen süreçte bacağa yayılan ağrılar ve oluşan morluk şikayetiyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Canalır'ın yapılan tetkiklerde sağ bacağında damardan kaynaklanan kötü huylu tümör tespit edildi.

17 santimetre büyüklüğündeki kitlenin bacağın atardamarını sardığını, ana toplardamarını da tıkadığını belirleyen doktorlar, hastaya bacağını kaybetme riski bulunduğunu söyledi.

Canalır, kanser cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve organ nakli bölümünden doktorların gerçekleştirdiği 3 saatlik operasyonla 17 santimetreye ulaşan tümörden kurtuldu.

Sağlığına kavuşan Zeki Canalır yeniden yürümeye başladı.

"Bacağı kaybetme riski vardı"

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan doktorlardan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Salim İlksen Başçeken, hastanın sağlık sorununda gecikmeden kaynaklı riskin arttığını söyledi.

Kliniğe 2 sene süren bacakta şişlik şikayetiyle başvuran hastaya gereken tetkiklerin hemen yapıldığını ifade eden Başçeken, "Hasta yağ bezesi olduğunu düşünüyormuş. Bacakta şiddetli ödem ve şişliğe bağlı toplardamarda tıkanıklığa neden olmuş damar kaynaklı bir tümör olduğunu fark ettik. Önceden hastayla konuştuk. Hastanın ameliyatı hem hayati açıdan riskliydi hem de bacak toplardamarını baskıladığı ve atardamara da yakın olduğu için bacağı kaybetme riski vardı. Ameliyat 3 saat sürdü. Ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda takip ettiğimiz hastayı servise aldık. Tecrübeli ekibimizle beraber Allah'a şükür hastanın bacağını kurtardık." dedi.

AA

"Hastaların her şeyi ciddiye alması lazım"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Feyzullah Gümüşçü, vatandaşlara vücutlarında oluşan herhangi bir değişiklikte doktora başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Hastalıkların ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Gümüşçü, bu hastanın da hastaneye başvurmaması halinde bacağını hatta hayatını kaybetme riski bulunduğunu ifade etti.

Organ Nakli Bölümünden Opr. Dr. Vahhaç Alp ise "Ekstremite Yumuşak Doku Sarkomu Eksizyonu" ameliyatını Diyarbakır'da ilk kez gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Alp, "Vücutta olmaması gereken herhangi bir şişlik doktorlar tarafından değerlendirilmeli, ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Yağ bezesi bile olsa bir hekim tarafından değerlendirilerek takip edilmesi ve takibindeki duruma göre karar verilmesi gerekiyor. 'Bu önemli bir şey değil' deyip geçmemek lazım. Özellikle vücuttaki olmaması gereken şişliklerde tümör açısından dikkatli olunmalı." diye konuştu.

"Geç geldiğin için bacağı kaybedebilirsin dediler"

Hasta Zeki Canalır da ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Bacağındaki şişliği önemsemediğini ve doktora gitmediğini anlatan Canalır, "Bana riskli bir ameliyat olabilir denildi. Çünkü her yere yayılmış. 'Geç geldiğin için bacağı kaybedebilirsin' dediler. Çok şükür, iyiyim, ayaklarıma basabiliyorum. Tek başıma kalkıyor, lavaboya da gidiyorum. Yürüyüp geziyorum, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.