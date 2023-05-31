Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kentin yöresel lezzetlerinden dövme çorbası, zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, mantar, ışkın kavurması, niyaz ve pekmez helvasının tadına baktı.

TUNCELİ AA- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Moğultay Mahallesi’ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı’nda program düzenlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.